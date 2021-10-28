港星李嘉欣擁有混血兒五官和高挑身材，並奪下香港小姐冠軍打開知名度，還被封為「最美港姐」，雖然李嘉欣在2008年嫁給富商許晉亨，就淡出演藝圈，不過她在社群網站上仍相當活躍，親民的李嘉欣也不吝嗇在網上分享生活大小事，而李嘉欣近日就曬出自拍影片，但疑似是她美顏濾鏡開太強，讓李嘉欣一張凍齡五官都「變形了」。

李嘉欣昨（27日）在社群網站曬出自拍影片，心情不錯的她，對著鏡頭露出嘟嘴甜笑並擺出V字手勢，不過李嘉欣似乎是美顏濾鏡開太強，臉蛋尖得離譜、皮膚也顯得沒彈性，部分網友也不埋單，看到大美人李嘉欣變成「塑膠臉」，紛紛留言：「濾鏡太過火了」、「美顏開到太假了」、「不要用App太塑膠，自然臉比較好」、「不是每個人都適合美顏」、「自然多好，幹嘛要美圖得那麼變形」。

李嘉欣似乎是美顏濾鏡開太強，臉蛋尖得離譜、皮膚也顯得沒彈性。（圖／取材自李嘉欣Instagram）

其實網友會反應這麼激烈不是沒有原因，李嘉欣這回曬的美顏影片和她平時的IG照明顯不同，而李嘉欣雖然年過半百，不過凍齡有術的她，沒讓歲月在臉上留痕跡，外貌多年來仍維持氣質和美麗臉蛋。

此外，李嘉欣也不吝嗇分享保養祕訣，她除了外在保養、肌膚護理外，李嘉欣在食補很有一套，她平日飲食也會有所節制，多吃蔬菜水果、多喝水並搭配運動，最重要是時常保持好心情，才能保持絕佳體態。