王必勝的妻子是著名的美女醫師。（圖／翻攝自臉書)

已婚的指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝爆外遇，引起各界震驚，然而至今王太太都沒有出來說話，據了解，兩人在大學時就是班對，如今王妻事業有成，是北榮神經醫學權威之一，且是大家口中的美女醫師，照片中的她看起來氣質滿分、仙氣十足。

王必勝和妻子都畢業於台北醫學大學醫學系，妻子目前在台北榮總擔任神經科主任，專業能力極好，是國內神經醫學權威之一，先前也曾上電視節目，從相關的照片與影片中可見，王必勝太太留著長髮、五官精緻，氣質和顏值兼具。在就讀大學時就和王必勝是班對，與王必勝結婚後生下2名女兒。

王必勝外遇小15歲護理師，妻子身分被起底，是位超有氣質的美女醫師。（圖／翻攝自台北榮總網站）

已婚的王必勝偶爾會在臉書分享與女兒們的互動，家庭生活看似幸福美滿，但根據周刊爆料，他與妻子在現實生活中的相處互動比較冷淡，平常也鮮少會公開談論自己的妻子，所以很難斷定兩人的感情到底好不好。

不倫戀風波爆發後，王必勝起初全盤否認，強調與林姓護理師只是朋友，小女孩則林姓護理師和前男友所生，並非他的孩子，但昨晚王必勝突然在臉書發文道歉，坦言自己的私事影響到大家，未再否認外遇一事。引起網友熱烈討論，不少人認為這樣的行為實在不可取，並同情至今未發聲的王太太，但也有網友認為，王必勝的妻子都沒有說話了，大家根本沒必要在這邊吵翻天，只要他有好好完成工作就好。