光寶科(2301)自行研發之海廢回收塑料LGS-7505同時取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，光寶科技總經理邱森彬表示，LGS-7505作為全球首款取得雙認證的海洋塑膠回收塑料，除具有綠色競爭力，也能在申請諸如EPEAT等重要歐美電子產品環境認證時，成為客戶的一大助力。

海洋廢棄物的問題嚴重影響地球生態卻又複雜難解，近年來，許多團體或企業希望透過回收海洋塑膠(Ocean Plastic OP)再生的方式，促進循環經濟，然而海洋塑膠長期浸泡於海水中，沾附貝殼、泥沙、海藻等雜質，不只回收與製作的成本較高，其再生後的穩定性與耐用性也是一大考驗，加上海洋廢棄物回收再生的流程繁雜，希望支持永續循環經濟的消費者也無從判斷何者真正使用了來自海洋廢棄物的材料。

光寶科表示，LGS-7505為公司自行研發之海廢回收塑料，其中75%的材料來自於回收塑膠，5%來自於光寶與供應鏈共同研發回收之海洋廢棄保麗龍，LGS-7505的回收流程經過層層查證，通過UL回收含量暨來源的環境聲明驗證(UL Environmental Claim Validation Procedure UL ECVP)，LGS-7505的海廢回收機制透明可信賴，經內部評估，與一般同材質塑膠原生料相較，可減少六成以上的碳足跡，提供客戶更為低碳的永續材料選項，LGS-7505同時取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，讓光寶科成為全球首家獲得海洋塑膠(Ocean Plastic OP)溯源與性能雙認證的企業。

除了環保之外，光寶團隊克服技術困難，使LGS-7505的品質幾近於一般原生料，不但易於成形，也可直接導入製程並使用於現有模具，大幅降低客戶選擇回收塑料所需負擔的額外成本。其優異品質也獲得UL回收塑膠材料暨零組件的品質性能認證 (UL Recycled Plastics Certification in Yellow Card)。

邱森彬表示，光寶科技關注環境並發揮影響力，以創新的方式提出兼具品質、可靠性及環境永續的解決方案。不只是永續，更要具有高附加價值，帶動業界共同建構循環經濟之最佳典範。