戴爾旗下Alienware系列機種在2021年進行一系列的大幅升級，不僅發表了全球首款與CHERRY MX合作的電競筆電，更推出全新X系列機種—Alienware旗下最輕薄的15吋與17吋筆電。而最新消息，Alienware再推出全新25周年旗艦電競桌機Aurora R13。Alienware Aurora R13月光版將於2021年11月在台灣上市。

全新Alienware Aurora R13率先推出開放式（open-air）散熱氣流設計，透過重新規畫內部零件以優化操作性、散熱氣流、靜音效果並提供更簡潔的布線管理。Aurora R13桌機系列支援高達四個120mm散熱風扇與水冷選項，並充分發揮開放式散熱設計的優勢，讓玩家的電腦在運行激烈的遊戲時仍能維持冷卻效果。Aurora系列回應用戶對於更高氣流流通效率的需求，透過桌機前方蜂巢式面板的進氣孔引入冷空氣流，再將氣流導至主機板與效能零組件，最後再從機殼後方排出。

新款Aurora R13在閒置時的靜音度提升高達16%，CPU執行密集型工作時的靜音度提升9%，在超頻時的靜音度更提高了15%。對於玩家而言，這意味著在安靜的遊戲角色對話或其他柔和的場景時，能專心在螢幕內容上，而不會被機箱內部的噪音干擾。

Alienware Aurora R13在外觀上採極富張力的曲線以及經典的雕刻造型，有兩種外觀選項，包括月光（Lunar Light）以及月之暗面（Dark Side of the Moon）。Alienware更首度推出可選配的透明機箱左側板選項，讓玩家能一睹機箱內部，欣賞由高達八個獨特的AlienFX客製化照明區域所點綴的全新深色主機板。新推出的選配磁吸式背板，可整齊地收納線路並隱藏機身後方的各種接埠。此設計的靈感來源於電競賽事轉播的畫面，往往會從選手的主機後方進行拍攝。