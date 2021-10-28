英特爾於今日舉辦Intel Innovation活動，回歸以開發者為本的精神，強調對社群的重新承諾和跨越軟體與硬體的開發者優先策略，並宣佈一系列新產品、開發者工具和技術。

在今日Intel Innovation活動中，英特爾揭曉第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含地表最強遊戲處理器－第12代Intel Core i9-12900K。藉由最高Turbo Boost達5.2GHz與最多16核心24執行緒，新款桌上型電腦處理器為極致效能型玩家和專業創作者，提升多執行緒效能。

Intel Innovation聚焦新產品、科技與開發者工具，宣佈統一的Developer Zone、新的oneAPI 2022開發工具包和新的OneAPI卓越中心，透過開放、以標準為基礎、統一的程式設計環境，讓開發者能夠更易於取得AI、客戶端、雲端、5G/邊緣和遊戲領域的參考設計、工具包和其它資產。並推出第12代Intel Core 處理器。以Intel 7製程為基礎，為直到邊緣的每一個PC區隔市場提供卓越的運算效能。此外，Google Cloud和英特爾公佈了深度合作關係和共同開發的Mount Evans，這是英特爾第一個以ASIC為基礎的IPU。

英特爾於今日舉辦Intel Innovation活動，不僅聚焦新產品、科技與開發者工具，並揭曉第12代Intel Core，並發表地表最強遊戲處理器i9-12900K。

英特爾揭曉第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含地表最強遊戲處理器－第12代Intel Core i9-12900K。藉由最高Turbo Boost達5.2GHz與最多16核心24執行緒，新款桌上型電腦處理器為極致效能型玩家和專業創作者，提升多執行緒效能到達全新高度。

第12代Intel Core處理器為首次使用Intel 7製程的產品線，為各層級運算市場提供卓越的效能。

英特爾預計在年底之前，出貨超過數十萬顆第12代Intel Core K版處理器，2022年3月之前將出貨超過2百萬顆。為滿足2022年初的桌機、筆電和商業市場，英特爾也正開始出貨第12代Intel Core處理器系列中的28款處理器給OEM合作夥伴。