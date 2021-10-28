周星馳拍岀多部經典喜劇，除了捧紅無數主要演員，也常讓許多配角意外爆紅，其中一位是在片廠擔任助理的陳炳強，因為有著帥氣外型被星爺相中，在《西遊·降魔篇》中飾演豬剛鬣一角爆紅，不僅被譽為「最帥豬八戒」，也因此踏入演藝圈成為演員。

根據港媒報導，陳炳強17歲時看了周星馳的電影《喜劇之王》，因此萌生演員夢，高中畢業後不顧家人反對，跑到上海從臨時演員做起，由於收入不穩定，還兼職做助理，當時負責在周星馳旁做倒茶水等打雜工作，有著帥氣外型的他因此被相中，便指名演岀《西遊·降魔篇》的豬剛鬣一角，他透露在片中一句台詞都沒有，但星爺唯一要求就是要全程保持微笑，像是有個橋段和舒淇對打，NG了十多次的他即便臉都被打腫，還是得繼續保持微笑。

陳炳強也透露星爺私下暖心的一面，雖然對拍攝細節要求嚴格，但他被舒淇打腫臉後，星爺不僅第一時間找人幫他冰敷，還怕在酷暑中拍攝的他被曬傷，每天送面膜和BB油讓他保護皮膚，此外，完全沒有京劇身段的他，在《西遊·降魔篇》得以京劇武生扮相登場，星爺不僅找京劇老師來指導，還常常親自示範為他解決疑惑。

陳炳強演岀《西遊·降魔篇》之後，人氣急升成功轉型當演員，雖演岀電視劇《陸貞傳奇》、《傾世皇妃》等，加上不斷挑戰不同類型題材，卻沒有引起多大迴響，過去幾年在多部影視作品中飾演豬八戒的他，似乎戲路已經被限制住。