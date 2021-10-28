在Intel Innovation活動中，英特爾揭曉第12代Intel Core處理器產品線，並發表6款新的不鎖倍頻版桌上型電腦處理器，其中包含地表最強遊戲處理器－第12代Intel Core i9-12900K。藉由最高Turbo Boost達5.2GHz與最多16核心24執行緒，新款桌上型電腦處理器為極致效能型玩家和專業創作者，提升多執行緒效能到達全新高度。

第12代Intel Core全產品線將包含60款處理器，為來自廣泛合作夥伴，超過500款設計注入動力。一如Intel Architecture Day 2021所闡述的細節，全新效能混合架構首次透過Intel 7製程打造，提供從9W至125W彈性可擴充的效能，推動從超輕薄筆電到效能型玩家桌機，再外展至邊緣的各層PC市場。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，第12代Intel Core處理器所具備的效能混合架構，唯有透過軟體與硬體的深度共同研發，才讓架構轉移成為可能，並為未來多個世代提供更高水準的效能。這項改變從我們的地表最強遊戲處理器－旗艦型產品Core i9-12900K開始，並隨著我們發售第12代系列及其之後的產品，您將會發掘更多令人難以置信的使用體驗。

遊戲、創作和超頻，從不鎖倍頻第12代桌上型電腦處理器開始今日推出的6款不鎖倍頻桌上型電腦處理器，為首波採用英特爾迄今所打造最高效能的效能核心（P-core），以及專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（E-core），結合兩者之英特爾效能混合架構。

Intel Thread Director透過引導作業系統（OS），在對的時間將對的執行緒放在對的核心，讓兩種新核心微架構無縫接軌偕同工作。英特爾與生態系共同合作，廣泛地測試以求最佳化效能與相容性，並作為公司強化投資開發者社群的一環，已針對開發者發布白皮書，闡述獨立軟體供應商如何能夠為效能混合平台最佳化應用程式。