在印中邊界談判陷入僵局之際，印度宣布試射可攜帶核彈頭的「烈火-5」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈，飛彈射程可及於中國大部分重要城市。

印度國防部今晚發布聲明，「烈火-5」試射於晚間7時50分在孟加拉灣的卡蘭島（APJ Abdul Kalam Island）完成；這座島嶼是以印度前總統、航太專家卡蘭命名，印度國防研究暨發展組織（DRDO）的整合飛彈試射場設在這裏。

聲明表示，烈火-5使用3節固體燃料火箭推進，射程可達5000公里，且維持極高的精準度。

印度國防部表示，這次試射有助印度取得「最低可靠嚇阻能力」，且承諾在遭遇敵對威脅時「不會率先使用」。

印度國防研究暨發展組織從2008年開始研發烈火-5，2012年4月以來多次試射成功。雖然印度國防部鮮少談及烈火-5的核武器攜帶能力，但印度媒體聲稱，它可攜帶1000公斤的核彈頭。

今天試射是在印中邊界談判陷入僵局、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會通過「陸地國界法」後進行。

印度學者擔心中國這項新法可能使人民解放軍在邊境更加冒進；印度軍方稍早曾表示，自從印中邊界談判於3週前陷入僵局後，中方部隊邊境活動有更頻繁的跡象。