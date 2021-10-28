中華羽球隊結束丹麥公開賽後馬不停蹄，繼續參加(26日)開打的世界羽聯超級750系列賽事法國羽球公開賽，而台灣時間昨天晚上傳來捷報，男單周天成直落2擊敗世界30印度選手普蘭諾伊(PRANNOY H. S.)，王子維以2：1擊敗以色列西爾伯曼(Misha Zilberman)闖16強，男雙盧敬堯/楊博涵也以直落2擊敗印尼組合。

台灣這次共有多組人馬參賽，男單世界第4的周天成上週在丹麥公開賽止步8強，繼續挑戰法國賽，首輪面對印度選手普蘭諾伊，以秋風掃落葉之姿解決對手，第一局持續大幅度領先，最後以21：11懸殊差距拿下，次局領先後雖然一度被連追8分，但仍穩住局勢以21：14大勝，成功直落2贏下比賽。

男子雙打部份李洋/王齊麟這次返國休息沒有參賽，但盧敬堯/楊博涵組合同樣受到矚目，目前世界排名第22的他們面對印尼20歲小將組合卡爾南多(Leo Rolly Carnando)/馬丁(Daniel Marthin)，以24：22、21：17苦戰拿下勝利，盧敬堯和楊博涵目前分別是28、27歲，正值球員巔峰，未來仍備受期待，希望他們接下來也能繼續前進。

最後登場的是男單第10王子維，面對世界排名47，且從未交手過的西爾伯曼，一切都還是未知數，但首局他就展現強大氣勢，一度以15：4大幅領先，最後以21：15拿下，第2局王子維狀況欠佳，被對手連拿7分，最後被對方以19：21扳平，不過決勝第3局他完全爆發，一開始就拉出9：1猛烈攻勢，完全不給對方機會，最終以21：9狂勝拿下比賽。

另外首日女雙許雅晴/胡綾芳不幸落敗，另一組男雙選手李哲輝/楊博軒力戰超過1小時，以25：27、26：24、13：21不敵丹麥組合諾爾(Niclas Nohr)/瑪格倫(Amalie Magelund)，非常可惜，不過這次台灣共派出9組好手出征，還是有相當多晉級機會，也希望周天成、盧敬堯/楊博涵、王子維能繼續過關斬將。