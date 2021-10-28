一名人夫阿黃（化名）與一名女子小琪（化名）因車禍意外撞出一夜情，阿黃卻被正宮抓姦在床，遭告上法院求償。案經上訴，高雄高分院認定，阿黃雖稱遭人設計，但其已為成人，卻沒抗拒小琪的性誘惑，判定侵害正宮配偶權屬實，維持原判決，須賠6萬元定讞。

判決書指出，正宮主張，丈夫阿黃不顧已婚身分，仍於2019年9月間與小琪入住高雄某間汽車旅館，讓女方替他手淫，經正宮會同高雄警方前往該處才知上情，認為阿黃的行為已侵害配偶權，因此提告求償。

阿黃反控，夫妻兩人結婚多年，但妻子於2018年至2019年間與另外一男外遇，一再向他要求要離婚，而他為了讓小孩有完整家庭，因此沒簽字離婚。

阿黃表示，女子小琪故意與他發生車禍，又誘惑他去旅館發生性關係，沒多久其妻子就衝入抓姦，質疑小琪與妻子是一夥的，咬定其妻子為了順利離婚而委託徵信社「設計離婚」，縱使自己有與小琪發生關係，也難認有侵害配偶權。

案經上訴，高雄高分院法官勘驗證據，發現阿黃曾於警詢時坦承，他與小琪於2019年9月一起吃晚餐，餐後小琪稱身體不舒服想找有床的地方休息，他才載對方到旅館，進房後小琪就開始蹭上他身體，並發出怪聲，隨後又開始脫去自己的衣物，替他手淫。

法官認為，先不論阿黃是否真的遭設局，但阿黃明為成年人，卻在明知自己有配偶的情況下，讓他人為他從事手淫的猥褻行為，該行為已逾越普通人的社交分際，破壞了婚姻生活美滿與幸福。審酌後，認為原判決無不當，阿黃要賠妻子6萬元定讞。