指揮中心醫療應變組副組長，同時兼任衛福部醫福會執行長的王必勝，在國內疫情嚴峻期間，多次前往熱區坐鎮，獲得「抗疫救援王」及「拆彈專家」等美名，不料竟與林姓護理師爆出婚外情，重挫其形象。知情人士向媒體爆料，林女向他們稱「老公，每月都會給5萬到6萬零花錢」。

不倫戀曝光後，王必勝昨（27日）晚間首度發聲，表示因為個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，在此表達深深的歉意和自責。他指出，此事件之諸多誤會和個人錯誤，已向家人說明清楚，並祈取得諒解，但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明。

王必勝強調，無論如何，身為公眾人物，實應更加慎行，個人定當深切檢討改正，而個人所負責的各項工作，目前仍依指揮中心及本部指示，積極推動進行，不受影響，「再次致歉！也謝謝這2天很多人給予我的建議、教誨、支持和鼓勵，希望我仍能有機會在崗位上繼續貢獻心力。」

儘管王必勝已道歉，但仍有看不下去的人爆料內幕。知情人士向《蘋果新聞網》表示，林女目前請無薪育嬰假，每月「老公」都會給5至6萬零花錢，曾對外稱「我老公超忙的，管疫情」；知情人士還指出，林女稱與老公7年前開始交往，男方沒說這些錢是家用，若不夠可以再跟他說「本來就要寵啊」，讓大家聽了相當羨慕。

除此之外，知情人士提到，林女曾表示，雙方交往7年來都沒避孕，但有算排卵日期「真的是傻眼，但我是開心的……寶寶是上天給的禮物」。至於指揮官陳時中被問到此事則回應，那是王必勝私領域的事情，必須自己處理好。