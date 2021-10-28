中華電信工會28日發表聲明，關於爭取中華電信員工加薪議題，工會向來積極運用多元管道、持續與中華電信公司進行協商討論，但並未安排於110年11月5日進行任何陳情抗議活動。

工會強調，該工會是唯一對應中華電信的企業工會，依照勞動主管機關備查在案之《中華電信工會章程》第1條規定，簡稱為「中華電信工會」，該名稱使用迄今達數十年之久，保障會員權益、增進會員福利，是該會成立宗旨。

工會指出，現今基本工資經勞動部表示將自明年起調高、政府機關亦著手研擬軍公教人員明年加薪事宜之際，工會除積極運用多元管道爭取加薪之外，並對於加薪幅度、加薪起算日期等相關配套事項，全盤考量戮力以赴。

工會表示，近來，工會之部分分會或其他機構，僭稱「中華電信工會OOOO」，並對外宣稱將於11月5日就攸關全體員工權益之議題，擬向中華電信公司進行陳情抗議，中華電信工會為此，特別對外澄清。