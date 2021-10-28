大陸國家衛健委網站28日通報，27日0—24時，大陸各地報告新增本土確診病例23例（含2例由無症狀感染者轉為確診病例）、無症狀感染者11例。本輪疫情以來，大陸首場大型群聚 2021年下半年中小學教師資格考試筆試，將於30日舉行，多地已要求考生須持48小時內核酸檢測陰性證明應試，甘肅則宣布將該項考試推遲至明年舉行。

大陸各地報告新增本土確診病例23例中，甘肅8例，其中張掖市4例、蘭州市1例，蘭州新區1例，嘉峪關市2例；內蒙古7例均在阿拉善盟；北京3例均在昌平區；寧夏2例均在銀川市；黑龍江1例在黑河市；山東1例在日照市；四川1例在自貢市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（北京1例，四川1例。

新增本土無症狀感染者11例中，山東4例均在日照市；黑龍江3例均在黑河市；北京2例均在昌平區；雲南2例均在德宏傣族景頗族自治州。

澎湃新聞報導，大陸同日舉行的中小學教師資格考試，在各地有不同防疫規定，尤其是發生本土確診病例。

北京部分，防疫要求有三點變化：社會考生和不在本校參加考試的在校生，須持48小時內核酸檢測陰性證明參加考試。核酸檢測證明時效由考前72小時內調整為48小時內（10月28日起）。考試當天，所有考生除須向考點出示「北京健康寶」本人健康碼以外，還須出示疫情防控行程卡（通信大資料行程卡），本人「健康寶」為「綠碼」且行程卡為「綠色」的考生，方可正常參加考試。考生還需下載、列印、簽署《參加北京市2021年下半年中小學教師資格考試健康狀況承諾書》，每科目一份。此外，昌平區四個高校考區也做出調整：華北電力大學考區全部考生（70個考場）遷移至北京科技大學；北京農學院考區全部考生（70個考場）遷移至北京城市學院航太城校區；中央財經大學沙河校區考區全部考生（68個考場）遷移至首都師範大學良鄉校區；中國石油大學（北京）考區全部考生（28個考場）遷移至北京工商大學良鄉校區。

此外，甘肅部分，下半年中小學教師資格考試筆試推遲至明年，合併2022年上半年中小學教師資格考試筆試，一併組織實施。山東、內蒙古部分，所有考生需持考前48小時內紙質核酸證明。寧夏部分，凡「健康碼」異常和隔離考生不得參加考試。