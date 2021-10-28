台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，將進行補選，民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向蔡英文推薦徵召林靜儀出戰補選。對此，林靜儀表示榮幸，但她認為仍要尊重基進黨的意見。

先前也曾遭點名參選的民進黨市議員陳世凱，今（28）日在臉書表示，已認識林靜儀非常多年，她是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義執言的女性。陳世凱並稱，如果基進黨的夥伴與陳柏惟也能認同，自己願意向大家推薦林靜儀，參與台中第二選區立法委員補選，在這場立委補選中，自己將會扮演強力助攻手。

對於可能代表民進黨參選台中立委，據《自由時報》報導，林靜儀昨表示感到榮幸，但認為還是必須尊重基進黨意見。至於同樣被點名的市議員張家銨，日前則說，若獲得徵召，沒有理由怯戰及拒絕。

而此次台中立委補選，國民黨傳出可能會由前立委顏寬恒或其妹妹、台中市議會副議長顏莉敏，但台中市黨部主委林敏霖昨指出，詢問大甲鎮瀾宮董事長顏清標，顏表示，「如果有人要出來，不一定要顏家的人出來選」；顏莉敏也出面否認「代兄出征」。先前傳出有意參選的霧峰林家後代、知名賽車手林帛亨，25則已透過臉書直播澄清，目前沒有參政計畫，也沒有得到任何徵詢，不曉得消息從何而來。

此外，蔡英文昨發表談話時也提到，關於台中補選，會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把台中贏回來，請大家一起全力以赴。