女主持人陳瑋薇過去曾獲電視金鐘獎兒童少年節目主持人獎，她與老公愛情長跑9年，2018年決定步入禮堂共組家庭，今年圓夢宣布懷孕，本月初金鐘獎頒獎典禮她選穿一襲深V露事業線禮服，被讚「金鐘最美孕婦」，昨她透露要帶著寶寶去看醫生，媒體則報導她已平安生下一子。

陳瑋薇先前接受《嬰兒與母親》專訪，透露結婚3年多一直和老公努力拚當爸媽，方式包括中、西醫、民俗療法等都試遍，還為了當媽去拜訪一位氣功老師，忍痛被對方狂捶，夫妻倆為此砸了不少錢，一個月就花費約2萬多，先前她還自費去疏通輸卵管，以為會增加懷孕的機率，未料動完手術才知道輸卵管根本沒被塞住，白忙一場。

陳瑋薇昨宣布要挺肚找醫生。（圖／翻攝自lilcchristy IG）

陳瑋薇回憶備孕過程就像「神農嘗百草」，各種荒謬的方式夫妻倆「寧可信其有」都嘗試，也曾歷經不斷失望的過程，她特別指出這段期間要感謝另一半和家人的包容，最重要的就是婆家支持的溫暖態度，陳瑋薇表示自己真的算是幸運的媳婦，「公婆從來都不會給我壓力，也不會問我進度，只是默默替我準備補品、營養品。」

昨陳瑋薇在IG限時動態曬出自己挺肚的漂亮照片，宣告：「帶寶寶來找醫生叔叔」，據《聯合報》報導，陳瑋薇已經順利產下一子「葛格」，晉升為三口之家，全程耗時8小時，最後關頭陳瑋薇一度痛的想要放棄，老公則是不眠不休地陪在一旁，讓陳瑋薇稱讚另一半是體貼可靠的神隊友。