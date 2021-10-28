2021年亞洲永續供應暨循環經濟會展（TASS），將於11月10日至12日起，在高雄展覽館一連舉行3天，今年主題以淨零排放、再生能源、以及永續金融等三大主軸，鎖定跨產業、多元性、國際化三大面向展開，共有來自11個國家、超過百家業者，共襄盛舉。

執行單位茵康國際會議顧問公司28日表示，此次展覽總共將展出政府與主題館區、能源／水資源管理專區、清潔生產專區、創新商業模式專區、國際專區、以及今年度新增的紡織專區等六大展區。

茵康國際指出，2021亞洲永續供應暨循環經濟會展，共有來自11個國家、超過百家業者共襄盛舉，並結合一年一度的台灣循環經濟大聯盟論壇（TCE100），以「實踐動靜整合，打造循環生態系，建構新台灣」為題，從國際趨勢及脈動啟發，到國際品牌引領，探討台灣的循環經濟方向。

今年會展同時廣邀TCE100成員、各大公協會、指標性企業及專家學者，共同參與，預期將成為我國循環經濟產業年度盛事。

茵康國際表示，展覽期間，現場同步舉辦12場次論壇活動，包含國際標準、永續金融、永續能源、半導體綠色製造、循環紡織、國際採購供應高峰會、技研發表會等多元主題、以及商機媒合會，也同時推出虛擬線上展會，擴大產業交流平台及影響力。

茵康指出，在經濟部指導之下，TCE100已經匯聚產業能量，建立永續共識，以創新思維串聯起台灣資源、生態、經濟，朝向永續前行，而今年的TASS2021更與TCE100結合，就是要匯聚產業，破除框架，建構產業供應鏈循環永續總動員、打造永續綠台灣。

茵康表示，循環永續、淨零排放已是全球各產業的目標，也改變著全球的商業模式及運轉，期望共同打造台灣成為零廢棄、零污染、永續再生的循環家園，落實台灣循環經濟新藍圖，讓我國成為亞洲綠色轉型的成功代表。透過這個資源持續循環與再生的發展模式，每個人都將有機會重新想像與構築未來的生活圖像，並為下一代更美好的生活打下良好的基礎。