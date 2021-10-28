針對總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》(CNN)首度證實「美國軍隊在台灣領土的存在。」國防部長邱國正今也證實，國軍跟美方一直有交流，在「各個城市、各個領域都蠻多、蠻頻繁的」，而且時間也很長久。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部、外交部及陸委會就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」進行專案報告。邱國正是在會前接受媒體詢問時，作了上述表示。

針對蔡英文總統接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時證實美軍在台進行訓練，國防部長邱國正28日在立法院表示，國軍跟美軍在各個層次、領域都一直有交流，但守護國家仍要靠自己，不能完全指望他人。（姚志平攝）

邱國正說，台美軍事交流是「任何議題都可以談」，但至於要做到怎麼樣一個深淺的程度、則需視很多條件、狀況等，我們持續把握這個交流的功效。

邱國正並強調，交流主要強化我們自己；這也是他一再強調是「國家要靠自己」，至於友邦，或是任何一個團隊，能夠對我們有所幫助，「我們樂觀」，但我們並不能夠完全就好像有所指望，這是國軍的基本立場。

至於蔡英文在接受CNN獨家採訪時表示，如果對岸願意，她不排斥與中國領導人習近平進行會談，也避免兩岸關係管理中出現誤解和誤判。邱國正指出，「這是政治層面」，國軍這方面不多做置喙，國軍本務工作就是戰備訓練、國防長職責，就是建軍備戰工作，建立一支有效的部隊，在未來遭遇到的狀況，我們能夠應對；如何利用現有裝備，強化戰備工作。「我一直思考這個問題，其他的話，我沒有任何評論。」

外傳美國AIT有加派美國陸戰隊一事，邱國正說，目前為止喔，我不知道有這種行動。