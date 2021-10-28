秋冬轉換之際，氣候逐漸寒冷，人體機能也受季節影響，循環代謝降低，正是需要進補的時節。入冬前的養生保健，甚至比冬季進補更為重要，是養生的關鍵。

薑黃是秋冬常見的養生聖品，已有千年的使用歷史，在中國的《本草綱目》、《本草拾遺》，印度的阿育吠陀醫學體系、西方的《亞述草藥》等古籍中都有關於薑黃對人體功效的記載，目前已有超過千篇以上的科學研究，證實薑黃具有抗氧化、抗發炎及護肝的功效。

薑黃的好處來自於其珍貴的成分薑黃素，在100克的薑黃中僅有2-6克的薑黃素，為了更好地吸收利用薑黃素，超級站使用高濃縮萃取技術提取95%以上高純度的薑黃素，並搭配「黑胡椒萃取物」，提升薑黃素的吸收率，全面提升精、氣、神。若僅單純補充薑黃素，吸收效率低，效果不佳。

網紅佳濃推薦超級站高濃縮薑黃素，進補養生好過冬。(圖/超級站提供)

無論是超時加班、熬夜早起、疲憊、精神不濟、容易恍神、每天都沒有動力、代謝力不足、總吃高油食物等族群，一天一顆「超級站高濃縮薑黃素」，維持健康活力。

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超級站高濃縮薑黃素

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