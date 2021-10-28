疫情改變了大家很多的想法，mRNA疫苗的迅速推出，讓市場意識到醫療技術發展是能顛覆產業的，也使市場資金更願意投入相關領域，「再生醫療」就是其一。在台灣，政府9月剛通過《生技醫藥產業發展條例》修正草案，新納入再生醫療，而正在立法院審核中的《再生醫療製劑管理條例》，更被視為台灣生醫產業發展的重大法案。

根據再生醫學聯盟(ARM)發布的2021年上半年報告指出，細胞、基因療法、基因編輯等再生醫療進展飛速，今年上半年就有3項基因/細胞療法獲批准，就募資熱度來看，再生醫療公司募資金額高達141億美元，相當去年全年資金的7成，更打破歷年募資紀錄，而這樣的募資熱度更被再生醫療聯盟稱為有史以來最強勁的一年，其中以癌症免疫療法、基因治療公司獲最多募資，預估今年全年再生醫療市場募資總額有望逾200億美元。

國泰基因免疫革命ETF(00898)基金經理人游日傑認為，從再生醫療公司募資熱度即可嗅出市場相當看好其發展及產業未來趨勢，他更直指，「過去十年市場領漲產業主要來自科技業，未來10年將是醫學產業，也就是說，新一代趨勢領漲股有望是再生醫療股。」進一步觀察全球3大醫療指數表現，著重在基因免疫與醫療革命相關的「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，其自2016年底成立以來(2016/11/30~2021/8/31)累積報酬率逾300%，遠勝過那斯達克生技指數的87%、標準普爾500製藥類指數的59%，而這樣的漲勢在去年疫情爆發以來更是顯著加大，大幅領漲其他2大醫療指數。

國泰投信11/1將募集國泰全球基因免疫與醫療革命ETF(00898)，持股中有3成投資再生醫療類股，還進一步納入同樣受矚目的基因技術、疫苗突破等醫療類股，市場關注度高。

根據TechNavio統計，2020~2024年全球再生醫療市場年複合成長率有望達20%。其中，細胞醫療可精準修補組織器官，改善過去放療化療的後遺症等。11/1~11/5將募集的國泰基因免疫革命ETF(00898)，即是追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，成分股中有3成聚焦在再生醫療領域，像大腸癌就是透過精密科學(Exact Sciences)的細胞基因突變技術來進行體外檢測，其未來市場商機極大。