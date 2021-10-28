美國總統拜登周三向東南亞國家承諾，美國將與他們站在一起共同捍衛該區域的自由與民主，並稱中國對台灣發動的行動是一種「脅迫」，對地區和平和穩定構成威脅。

拜登在線上舉辦的東亞高峰會上發表講話，而中國總理李克強也出席這場會議。

東南亞地區已成為美國和控制著南海大部分地區的中國這兩大強權之間的戰略性戰場，與此同時，北京當局對高度民主化的台灣則不斷施加軍事和政治壓力。

拜登在演說中重申，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，「我們對中國的脅迫行動深感擔憂」，拜登並譴責中方「威脅地區和平與穩定」。

拜登上周曾表示，如果台灣受到中國攻擊，美國將出面協防台灣。根據1979年的一項法律，美國必須提供台灣自我防衛的方法，但拜登這番言論仍然引發軒然大波，因為這似乎背離了美國長期以來對該敏感議題所保持的「戰略模糊」政策。

此外，拜登亦與東南亞各領導人一同譴責緬甸軍政府，拜登表示：「在緬甸，我們必須解決這場軍事政變造成的悲劇，而這場軍事政變正日益破壞地區穩定」，他並呼籲緬甸軍政府釋放政治犯，並恢復民主制度。

東盟於周二展開為期三天的高峰會，緬甸未派代表出席。

此外，拜登表示他將為新疆和西藏的人權，還有香港人民的權利發聲。

在經濟方面，拜登表示，華盛頓將開始與印太地區的合作夥伴討論區域經濟框架的制定。

在美國前總統川普於2017年退出現在稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的貿易協議後，批評者質疑美國恐被排除於該地區經濟的大門之外。

澳洲和東盟周三就建立「全面戰略夥伴關係」達成協議，再度顯示堪培拉當局試圖擴大在該地區影響力的雄心。

澳洲總理莫里森表示，這項協議將強化外交和安全關係，他並承諾澳洲將給予該協定「實質性的支持」。

莫里森並試圖向東盟保證，美國、英國和澳洲上個月達成的「AUKUS」三方安全聯盟不會對該地區構成威脅。根據該協議，美國和英國將提供澳洲核動力潛艦技術。