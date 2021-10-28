長興(1717)前9月稅前盈餘36.65億元，年增70.29％，近期國際油價雖然大漲推升成本上揚，合成樹脂獲利受到影響，但特用及電子材料產品產品轉嫁能力高，油價影響程度有限，至於大陸限電措施，以現有庫存調度因應。長興今日股價開高後，勉強維持在平盤上方。

面對近期國際油價大漲，原物料成本上揚，長興指出，公司約近5成營收來自合成樹脂，市場競爭同業較多，售價調整落後原物料漲價，這方面獲利受影響較大，不過，由於特用材料與電子材料以利基產品為主，產品轉嫁能力高，油價影響程度有限。另外，中國大陸9月底陸續實施限電政策，目前以現有庫存調度因應。後續將密切關注後續供電狀況、上下游產業鏈所受影響，適時調整產銷計畫。

長興表示，產品組合與原物料成本上漲，影響毛利率表現，9月營業利益3.16億元較上月減少，較去年同期減少8.26％。另因本月認列投資收益與不動產利益等業外貢獻，拉動9月稅前盈餘達4.7億元，分別較上月及去年同期成長15.08％、27.11％，每股稅前盈餘0.38元，前9月稅前盈餘36.65億元，年增70.29％，每股稅前盈餘2.96元。