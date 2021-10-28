三家純網銀腳步不一，樂天銀行、LINE Bank皆已上路，但將來銀行仍沒動靜，立委關切。立委吳秉叡28於財委會中質詢到，泛公股銀行成立的將來銀行是否開得成？會拖到2022年中嗎？金管會主委黃天牧表示：「不會到明年，今年有可能開業。」

金管會在2019年中就許可樂天國際商業銀行、LINE Bank以及將來銀行設立純網銀，前兩家今年都已順利開業，僅身為「國家隊」的將來銀行仍在力拚取得營業執照。

吳秉叡問到將來銀行還開得成嗎？黃天牧表示，金管會正在處理中，由於高階負責人在2021年年中有更換，管理團隊也都更換，金管會將把關兩點：一、是否針對先前檢查缺失有改進、二、新團隊是否調整好策略。

吳秉叡進一步問道，金管會定遊戲規則、是裁判，純網銀有沒有照規則做他表示尊重，但民眾期望不同，由於將來銀行是國家隊、泛公股組成的，要注意是否有其他風波，開業速度跟得上嗎？

黃天牧表示，目前來看將來銀行的基本條件符合，但有缺失還要釐清，會加速審查。不過，預期開業不會到明年，今年就有可能

吳秉叡也問到，純網銀已設立，樂天銀的進度理想嗎？

黃天牧表示，金管會在乎的是「客戶權益、法遵與資安」，業務成長量是各家策略問題。為了加速純網銀發展，金管會對網路授信業務也進行鬆綁，就是希望能有多一些開展。

吳秉叡表示，金管會願意讓純網銀業務開展是好事、多商機他也贊成，但樂天銀有成長嗎？

黃天牧表示，有成長。樂天銀股東樂天過去在日本就有發展純網銀經驗，相信原股東會照日本發展的策略，可以循序發展，只是台灣的電商、社群媒體環境與日本不同，他也坦言，樂天銀在客源上的關係，先開業的開戶數沒比後開業的多。