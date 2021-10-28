因應全新的都會零售型態，台灣保時捷汽車加速都會概念店布局，攜手經銷商迄今已於全台成立三座保時捷都會概念店，及四座Porsche NOW保時捷全新型態概念店，近95％保時捷都會概念店與保時捷全新型態概念店的訪客，是才剛開始接觸保時捷品牌的新粉絲。

「台灣保時捷自2018年成立以來，持續拓展台灣市場，整體營運穩健成長。除了努力讓產品臻於完美，我們也同時探索以全新方式拉近品牌與車迷間的距離。」台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，「保時捷都會概念店與保時捷全新型態概念店展現的嶄新都會零售型態，以營造更開放友善的氛圍為目標，希望所有保時捷車迷都能感受到保時捷豐富的經典內涵與創新精神；其位處都會中心的優勢，也讓新舊車迷皆可更無礙地造訪保時捷。我深信每個人都會在保時捷都會概念店及保時捷全新型態概念店找到心中想要的東西，也能同時發現關於保時捷的新事物。」

台灣保時捷介紹，台灣首間保時捷都會概念店開幕於2019年12月，座落於桃園藝文特區內，周圍環繞著畫廊、博物館以及眾所矚目將於2022年開放的圖書館，為繁忙的國際城市樞紐增添了獨特文化氛圍。於2020年9月開幕的新竹保時捷都會概念店，位於享有台灣矽谷美名的新竹，是國際頂尖半導體、IT電子公司所在地。台南保時捷都會概念店則在今年1月開業於歷史文化古都台南，設立於台南最大的購物中心，與其他幾間都會概念店相比，散發更現代時尚的氣息，成功串聯起當地的保時捷社群。

台灣保時捷指出，台灣是保時捷全球第一個實現Porsche NOW保時捷全新型態概念店的市場。Porsche NOW保時捷全新型態概念店巡迴全台各地，由台灣保時捷提出概念，並交付當地經銷商合作夥伴協力完成。以靈活多變的模組配置為基礎，每間保時捷全新型態概念店各有其獨一無二的風格。2019年10月，首間保時捷全新型態概念店啟用於台北信義區，著重展示保時捷多元的數位化體驗與服務；目前開放的台南保時捷全新型態概念店則是台灣首座獨棟式全新型態概念店，採用大量玻璃帷幕，線條優美的建築外觀搭建出悠然輕盈的空間體驗，同時配置了保時捷Taycan專屬的目的地充電站。保時捷全新型態概念店先前也曾設立於桃園與台南。

台灣保時捷發現，相較於傳統保時捷中心，嶄新都會零售型態更能吸引女性及年輕客群。台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann分享道：「全新都會零售型態賦予車迷朋友更輕鬆接觸、體驗保時捷品牌的方式，讓保時捷車迷們得以在更舒適愜意的環境感受保時捷品牌撼動人心的魅力。感謝保時捷經銷商合作夥伴源源不絕的動力與熱情，讓合作成果斐然。從現有的三座保時捷都會概念店，及四座Porsche NOW保時捷全新型態概念店出發，台灣在保時捷零售型態全球轉型的過程中扮演重要的角色，我們會將繼續與合作夥伴共同合作，帶來更創新、以顧客為導向的據點。」