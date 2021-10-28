和泰集團為響應環境永續，展現珍愛台灣的理念，2019年起以「珍愛台灣 不能沒有你」為主軸，每年盛大舉辦淨灘活動，累計共2.2萬名集團員工、政府機構、非營利組織及珍愛台灣的民眾共襄盛舉。2020年的淨灘活動更以撿1支寶特瓶，即捐贈10元供做環保公益為號召，當年度和泰集團即獨家捐贈了50.1萬元予非營利組織－台灣咾咕嶼協會，做為國小「海洋小學堂」環保教育，讓減塑行為從小扎根。

2020年全台共35所國小受惠；參與人數共達3500人。

和泰表示，今年因配合政府防疫政策及考量參與淨灘活動人員健康，原訂10月舉辦集團淨灘活動取消，但力挺防疫不停學仍捐贈公益基金予台灣咾咕嶼協會50萬元，持續推動全台國小減塑環保教育，課程報名將於2022年1月起開跑。

和泰集團指出，秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，包含攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第十年並累積捐贈10萬套、連續11年捐贈和泰號捐血車、一車一樹達成種植50萬棵里程碑等公益行動，今年更榮獲天下永續公民獎大型企業組第十名，未來將持續整合和泰集團公益資源，擴大影響力，成為汽車產業CSR的標竿企業。