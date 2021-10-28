洋娃娃是孩子的玩伴，也是恐怖片最愛的題材之一，甚至不時會傳出跟娃娃相關的恐怖經歷，前主播蕭彤雯深夜在臉書po文，分享了女兒美寶有個從小當作自己妹妹的娃娃「小貝」，如今美寶已經14歲，多年來沒提起小貝的消息，不料昨天突然跟蕭彤雯說做了惡夢，躺在床上竟被娃娃拉腳，醒來後餘悸猶存。

蕭彤雯透露娃娃小貝從美寶2歲時就存在，如今也一直放在她的床頭裡，只是美寶長大了，很久沒跟小貝玩了，但昨晚美寶下課回家，突然跟媽媽說自己前一晚做了一個超恐怖的夢，她夢見自己睡前在滑手機，滑到了一則po文，「如果妳覺得自己的心受傷了、卻沒有人來安慰妳，妳可以試著念出下面這段文字，那麼你身邊的人就會來安慰妳」，她照著唸了，隨即發現身旁有些不對勁。

美寶唸完貼文後，感覺床上有東西在動，她的娃娃們都不在床頭櫃上，而是四散在床上，她嚇到不敢動，「心狂跳！然後突然有人抓住我的腳」，一看竟是小貝扶著她的腳爬過來到身邊，抬頭對小主人說：「妳還好嗎⋯」。

美寶被嚇醒，因分不清夢境還是現實，緊張得不敢張開眼睛，於是回想確認娃娃位置跟玩手機的行為，才確定是夢，但還是相當崩潰，沒想到媽媽蕭彤雯竟然沉重地說：「其實⋯妳不覺得這可能是小貝來托夢嗎⋯」，美寶當場尖叫，表示已經有在反省，「媽妳不要這樣！！！」。

蕭彤雯才對女兒坦言，她這個夢其實很巧合，因為前一天她進女兒房間拿吹風機，看到娃娃們被胡亂擺在床頭還積灰塵，就在想：「妳為什麼不好好把它們安置好呢？他們這樣很不舒服、又髒(我又會被嚇到)」，美寶聽了之後請媽媽陪她一起安置娃娃們，蕭彤雯卻又開她玩笑：「萬聖節就快到了。萬聖節好像娃娃都會活起來⋯像是恰吉⋯」，讓美寶又嚇到尖叫，最後小貝跟其他娃娃被清理乾淨，但沒有放回原位，而是進了玻璃櫃，蕭彤雯心想，還好小貝不是眨眼娃娃，「我小時候最怕的東西就是會眨眼的洋娃娃，你們家也有曾嚇到人的洋娃娃嗎？」。