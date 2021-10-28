屏東地檢署今年8月間偵辦一起仙人跳案，意外查出高市刑大一名郭姓和林姓偵查佐涉嫌洩漏當事人個資給徵信業者，收押2偵查佐、3名業者及1名戶政員後，10月初，查出另案遭停職的林姓小隊長也涉案，以涉嫌重大向法院聲押獲准，案情如滾雪球般越滾越大；檢調近日兵分多路搜索後，再收押1名小隊長和1名偵查佐，全案至今已有5名刑警遭押，令高雄刑事界風聲鶴唳！

屏東地檢署今年8月中旬偵辦高雄市刑大郭姓和林姓2名偵查佐涉嫌勾結徵信社及戶政人員洩漏個資案，收押2偵查佐、3名業者及1名戶政員；檢方擴大偵辦後，收押者又咬出岡山分局因另案已遭停職的林姓小隊長也涉入其中，檢方10月初約談林男後，以涉嫌重大向法院聲押獲准，成為高雄警收押的第3人。

屏東地檢署偵辦高雄警勾結徵信社洩漏個資案，案情滾雪球，至今已收押5名刑警。（資料照片／石秀華高雄傳真）

據了解，被收押的林姓小隊長曾屢次破獲重大槍毒案，立大功後，從偵查佐升上小隊長，可說是「緝毒英雄」，林停職中又被洩個案遭收押者咬出，傳出案情可能向上發展！

日前屏東檢方再度指揮廉政署南調組兵分多路，大舉搜索岡山分局、苓雅分局、三民一分局和高雄市刑大等單位，帶回可能涉案的刑事人員，偵訊後，其中岡山分局宋姓小隊長以及三民一分局1名偵查佐，被檢方認為涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

高雄市刑大曾在第一波偵查佐遭收押後發出聲明，強調「同仁如有明確違法事證，決不循私，從嚴究辦」；全案除徵信社業者、戶政人員、業者遭押外，已有5名刑警遭收押，震撼高雄刑事界！