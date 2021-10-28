美國縮減購債規模，將造成台股日均交易量縮四成？金管會主委黃天牧28日上午受訪時表示，每次評估的情境未必相同，美國縮表或各國收回量化寬鬆政策，對各國股市資金會有「一定程度的影響」，但台股散戶投資人已因逐筆、零股交易及定期定額投資基金進場，加上台股基本面佳，黃天牧說：「只要我們基本面良好，資金自然就會來！」

黃天牧分析，股市是否能吸引資金，要看二點，一是股市基本面是否健全，二是股市有沒有前瞻性，而台股基本面佳，今年前9月台灣外銷金額比去年成長32％，台股的現金殖利率若加計股票股利達2.86％，本益比為15.38％，上市櫃公司今年獲利應會很「豐碩」，加上台灣的經濟成長率強勁，包括行政院長已宣布明年軍公教要加薪，就是要分享經濟成長的果實，「這些都反應其實台股的基本面是良好的」。

金管會在計算當沖降稅的稅式支出報告時，評估美國縮表可能讓台股日均交易量減少4成，黃天牧表示，不確定此數字是否符合現在的狀況。

但他表示，從2008金融危機後，包括這次新冠肺炎疫情後，全球央行大概都希望採取貨幣寬鬆（QE）政策，對國內外股市資金動能有一定程度的影響，所以當美國聯準會主席鮑威爾說現在是減購債時機，當然會對國際資金動能產生影響，對台股交易量有一定程度的影響「應該是會有的」。

但黃天牧說國內的散戶投資人，尤其過去這一兩年來，逐筆交易跟零股交易，讓國內的資金的動能也漸漸都起來，包括定期定額投資基金等，所以他認為國內資金動能也是台股重要的支撐。