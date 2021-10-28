大陸外交部網站28日消息，中國國務委員兼外長王毅在貝爾格勒，當地時間27日會見塞爾維亞總理布林納比奇時說，在兩國元首戰略引領下，中塞關係始終保持強勁發展勢頭，為兩國人民帶來實實在在的利益，為地區和平穩定發揮了重要作用。中塞合作項目遍及各領域，取得良好經濟社會效益。中塞關係已成為互利合作的標竿、共建「一帶一路」的樣板、中國—中東歐合作的典範。布林納比奇表示，願同中方落實好共建「一帶一路」重點項目。雙方並一致同意支持用好在對方國家設立的文化中心，夯實中塞友好的民意基礎。

王毅表示，疫情發生以來，中塞堅定地站在一起，兩國友好的感人畫面永遠定格在雙方交往的史冊中，成為中塞「鐵桿友誼」的生動寫照。對中國而言，塞爾維亞朋友就像家人一樣，深切感受到塞爾維亞人民熱烈的、發自內心的友好情誼。中方讚賞塞方一貫堅定支持中方的核心利益和重要關切，珍視同塞方的深厚情誼，將中塞關係置於對歐交往的優先地位，願同塞方共同發展，共用繁榮。雙方要推進共建「一帶一路」重點項目，拓展綠色經濟、清潔能源、能源高效利用、互聯網＋、跨境電商、大資料、雲計算、智慧城市、5G等領域合作，為實現可持續發展提供更加強大的動力。

布林納比奇表示，塞方高度關注並積極支持習近平提出的「全球發展倡議」，由衷欽佩中共在消除貧困和促進經濟社會發展方面取得的偉大成就。中國是激勵塞爾維亞奮進的榜樣，增強了走自己發展道路的信心。塞爾維亞人民永遠不會忘記，中方為塞抗擊疫情雪中送炭，無私幫助塞保障民生，並積極支持塞經濟快速發展。

布林納比奇強調，塞中友好堅不可催，務實合作碩果累累。發展對華合作完全符合塞爾維亞現實和長遠利益。不管國際風雲如何變化，不管受到什麼樣的壓力，塞方都將堅定不移奉行對華友好政策。願同中方落實好共建「一帶一路」重點項目，加強基礎設施、數字經濟、人工智慧、生物科技各領域合作，推動塞中關係不斷邁上新台階。