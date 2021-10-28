元大金控（2885）27日晚間重訊公告，法金事業處執行長異動，由子公司元大期貨（6023）副董事長周筱玲出任，原任者元大銀行副董事長暨元大金控資深副總經理張財育不再兼任，相關人事異動將於11月1日起生效；周筱玲將兼任元大期貨與法金事業處執行長。

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