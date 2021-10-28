元大期周筱玲 兼任元大金控法金事業處執行長 10:012021/10/28 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金控（2885）27日晚間重訊公告，法金事業處執行長異動，由子公司元大期貨（6023）副董事長周筱玲出任，原任者元大銀行副董事長暨元大金控資深副總經理張財育不再兼任，相關人事異動將於11月1日起生效；周筱玲將兼任元大期貨與法金事業處執行長。 金屬中心 榮獲R＆D 100大獎 元大人壽 奪玉山最佳產品類獎 #元大期 #周筱玲 #元大金控 #法金 #執行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－昇達科 爆大量跳空漲停 04:102021/10/28 證券．權證 三中案一審宣判 馬英九無罪 配合廣電法時限出售股權 法院應不得逕行介入商業決策 04:102021/10/28 焦點要聞 半導體製造轉型 台積電、日月光衝刺AI 04:102021/10/28 財經要聞 熱門股－大同 法人買超多方續攻 04:102021/10/28 證券．權證 富邦金槓龜機會又來了 抽中這檔現賺8萬…明最後1天 05:212021/10/28 財經 台指期 轉為逆價差 04:102021/10/28 證券．權證 低估傳產股 投資機會浮現 04:102021/10/28 投資理財 波灣債績效靚 抗波動核心優選 04:102021/10/28 投資理財 千金股接力買庫藏 同運不同命？ 04:102021/10/28 財經要聞 譜瑞Q3犀利 啟動庫藏大計 將買回700張自家股 04:102021/10/28 財經要聞 遠百周年慶五告好康 04:102021/10/28 時尚消費 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 明年全球經濟 面臨十大風險 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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