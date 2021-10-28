28日，三星電子最新財報傳出佳音，第3季季報無論在獲利、營利與營收3方面都表現非常亮眼，主要是拜半導體業務持續強勁所賜。不過，第4季有可能因缺料而影響到客戶需求，屆時獲利能否再創新高，挑戰性恐怕不小。

韓國這家全球最大的記憶體產品與智慧手機業者指出，7月至9月的第3季期間，淨利年增31.3%至12.29兆韓元，約105億美元。

同時，營業利益年增28%至15.82兆韓元，創3年來最高。營收則達73.98兆韓元，不僅高於2020年同期的66.96兆韓元，也寫下單季新高。

而季成長方面，三星第3季營利季增26%，營收也增加約10%。

至於各部門業績表現，最好的是半導體，營利達10.06兆億元，年增82%。反觀消費性電子卻年減51%，IT與行動業務年減約6.8%，顯示器面板營收8.86兆韓元，也不如市場預期。

三星第3季季報亮眼，主要是半導體業務蓬勃發展，加上記憶體產品價格上漲後利潤提高，以及晶圓代工獲利增加所致。

IT與行動業務整體雖失色，不過，8月薪推出兩款可摺疊智慧手機Galaxy Z系列，確實得到廣大市場迴響，也為手機業務注入不少動力。

不過，在疫情趨緩下，大家待在家中的時間變少，因此IT科技產品的需求預估也會同步減弱。連鎖反應下，記憶體價格下修機率大，有可能會影響三星2021年最後一季的獲利表現。

調研機構TrendForce曾預測，第4季DRAM售價將年減15%至20%左右，最早在2022年初就會下修整理。還有，供應量將超過市場所需。

三星則認為，晶圓代工營收在第4季可望再見高點，到了2022年，半導體產能還是蠻吃緊的。同樣，2022年時，伺服器與個人電腦需求也應可看到。