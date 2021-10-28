歐股周三低開低收，從歷史高點下方不遠跌落。在中國打壓金屬價格下，礦業股下跌，企業財報表現也好壞參半，接下來的歐洲央行(ECB)會議也讓投資人感到不安。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌1.70點或0.36%，為474.04點。周二曾逼近到歷史高點附近。德國DAX指數跌0.33%，法國CAC指數跌0.19%，英國FTSE指數跌0.33%。

礦業股跌1.9%。在中國出手整頓大宗商品價格之下，衝擊了煤炭和金屬價格。

德意志銀行跌6.9%。儘管該行上季獲利優於預期，但投資人質疑德銀依賴於波動性較大的業務。

法國支付公司Worldline跌15.9%，表現墊底歐股。該公司的業績和展望表現都劣於預期。

在英國政府示意經濟前景將迎來改善之下，與國內市場關聯性高的英股中型股指數上升。

交易員現在目光集中在周四稍晚的ECB會議，預計將維持利率不變，並下調通膨預期。

興業銀行歐股策略師Roland Kaloyan說，在指數衝高之後，不令人驚訝地，在ECB會議前夕，股市在周三稍微喘口氣。ECB預計將維持寬鬆，但是一直都有風險，ECB任何訊息或用詞都有可能會被市場錯誤解讀。

另外通膨預期飆升也給ECB帶來壓力。一旦大規模購債計畫到明年三月到期，ECB也在考慮，屆時到底要給歐元區經濟繼續帶來多少支撐。

儘管有諸多不確定性，但在企業財報優於預期之下，歐股有望在十月上漲約4%。

據Refinitiv數據顯示，歐企第三季獲利可望較去年同期增加52%，優於上周的47.6%增長預期。

德國體育用品商Puma漲3.6%。該公司今年銷售展望佳，但警告，越南的社交管制，以及港口壅塞和貨櫃箱短缺問題，都將影響供應鏈。

法國家電設備商SEB漲12.4%，漲幅居冠歐股。該公司第三季營收成長優於預期。