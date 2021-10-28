財團法人國際合作發展基金會(國合會)與玉山金(2884)旗下玉山銀行簽署合作備忘錄，將攜手合作培育國際人才，透過提供國合會外籍學生相關金融課程與實習機會，培養國際學生金融專業能力，亦讓學生參與ESG(環境、社會及公司治理)活動，與國內社會及環境有更深度的互動與交流。

國合會以「進步夥伴、永續發展」為願景，協助友好或開發中國家，發展經濟、社會及人力資源，自1998年起，國合會與國內大學合作「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」，鼓勵國際學生來臺進修大學、碩博士學位，培育經營管理、專業技術、政策規劃等人才，目前與國內21所大學合作設立31項全英語授課之學位學程，藉由外籍生與臺灣學生共同研習交流，拓展彼此更寬廣的國際視野。

玉山銀與國合會的合作計畫，包含為國際學生規劃個人金融、法人金融、數位科技等專業課程，瞭解金融發展的現況及未來趨勢，並安排到玉山的雙語分行體驗銀行第一線的業務運作及顧客經營實務，課程期間由玉山學長姐擔任Mentor，分享金融業務經驗，也邀請國際學生一起參與ESG活動，培育未來永續發展的種子。