工業電腦大廠研華(2395)積極搶攻智慧醫療商機，宣布推出醫療級AI人工智慧工作站USM-501，為全球首款獲NVIDIA認證系統認證的產品，為醫院手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境提供搭載邊緣AI技術的平台。

研華表示，此平台藉由高速資訊運算及分析能力，快速呈現清晰與精密影像畫面，協助醫生精準判斷病灶並提升病患診療效率。未來USM系列將持續加深與NVIDIA合作，以打造最符合醫療院所需求的全球領導醫療高效AI工作站。

研華USM-501醫療級AI人工智慧工作站為醫療3D渲染、影像優化及影像診斷解析的運算載體，精準成像醫療儀器畫面，可協助醫生速迅判斷並提升診療效率，適用於手術設備、醫療診斷儀器及實驗室環境。

USM-501可搭載AI系統軟體，確保AI軟體進行術中指引運算時的流暢與精細度，提升手術與治療結果成功率。隨著智聯網（AIoT）技術進步，除可優化病患及醫護人員使用體驗，醫院更可藉此逐年檢視並更新院內醫療設備，逐步建置智慧醫院建設並進行數位化轉型。

研華表示，除了上述軟硬體整合優勢外，USM-501更可滿足醫療院所對品牌的客製化需求，彈性的平台架構，讓客戶或院方系統開發人員能以USM-501為基礎快速創造獨特的解決方案，縮短整體上線時程。

研華智能醫療部協理黃滇樺表示，近年AI科技逐步與醫療結合，企圖將AI應用於醫療領域，盼達成術中指引、精準醫療及醫病品質提升等效益。此次結合NVIDIA在AI運算的領先優勢及研華在醫療應用的多年經驗，研發出最適醫療客戶的產品組合。

黃滇樺指出，簡化終端應用印證時間與流程、加速產品導入醫療應用的時程，藉由NVIDIA認證系統認證，將使醫療院所使用時無後顧之憂，同時確保醫療數據安全性、設備可管理性、擴充性與優化硬體效能等功能。