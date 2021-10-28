水、木星陸續順行，搭配愛情大吉的金星在射手座，為稍有涼意的入冬之際，注入溫暖的戀愛能量。星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙子座、射手座、牡羊座、天秤座在這段期間，可以擺脫感情低迷的運勢，迎來年底的愛情好運！

▍第四名丶雙子座

順行水星與愛情大吉的金星，攜手點亮雙魚座的感情宮位，在這段期間你的愛情發展如同偶像劇般浪漫，有機會在旅途、社交場合中，與顏值高的異性來場邂逅。而有伴者，你們開始懂得放下成見，重新認識彼此，更為對方著想了，11月7日立冬前後七天是愛情關係的關鍵期。特別是愛情長跑或感情已非常穩定的情侶，在經濟事業都成熟的前提下，可以準備婚姻大事了！愛情增溫階段適合配戴天然的石榴石，增添女性魅力，讓熱情逐漸上升。

▍第三名丶射手座

金星在射手座的能量讓你們人際關係大好，現在起一路到年底，你都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。這份愛情能量令你魅力大增，追求者一波波的到來，即使你的標準再高，也能如願挑選到你心目中理想的另一半，兩人以結婚為前提交往，大有希望在年底前就互許終身。單身的人如果有心儀的對象，一定要主動出擊，現在就可以提前準備，最佳時機就是12月25日聖誕節。有伴者只要繼續堅定信念，最後得到身邊所有人的祝福。建議佩戴月老紅繩，讓月老公公為你做主。

▍第二名丶牡羊座

順行的水、木雙星為牡羊座的親密關係加持，在過去的一段時間里，你的愛情似乎停滯卡關。如今幸運的行星能量鬆開了這團緊揪的線頭，讓你的桃花運勢大發、魅力大開，因此吸引許多追求者。另外已到適婚年齡的牡羊，12月21日冬至前也會有讓你心動的相親對象降臨，或是意料之外的浪漫邂逅，你的戀愛心情不僅甜蜜又撩人，感情生活可說是多采多姿，讓身邊的朋友都羨慕不已。佩戴天然的粉晶，擺放粉水晶，讓你打開桃花好機緣。

▍第一名丶天秤座

天秤座的戀愛運勢脫離逆行水、木帶來的疲軟，愛情之神再度對你眷顧，特別是已經在關係中的你，擺脫前陣子的揪心煩惱，感情從低迷走向穩定，有機會讓彼此更加親密，甚至進入論及婚嫁的階段。單身的你，告別上一段情傷所帶來的陰影，你可能會遇到和你三觀契合的對象，兩人相處起來輕鬆又自在。最佳告白時機就是今年跨年12月31日，請主動邀請正在曖昧的對象或是心儀的人一起去寒冬中看煙火，2022年第一天必定脫單！可以配戴天然的葡萄石，守護健康運丶招來正財正姻緣。