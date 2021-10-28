衛福部醫福會執行長王必勝情纏林姓護理師，對方常在個人社群網站上曬旅遊照，其中竟有多張照片的時間和地點與王必勝出差行程重疊，且從五年前的泰國旅遊就可以發現端倪。而工作繁忙的王必勝平常也都會抽時間去探視護理師母女，最多甚至3周內去找對方9次，引起網友一片譁然，不少人驚呼不可置信。

根據周刊爆料，林姓護理師常在個人社群網站上打卡旅遊照片，其中有多張出照片與王必勝出差的行程重疊，從2016年9月泰國、2017年10月芝加哥、2018年7月日本福岡到同年12月的日本東京。雖從未見過兩人旅遊的合照，但種種巧合實在引人質疑。

平常工作繁重的王必勝也會抓緊時間探視林姓護理師母女，且次數還不少，短短3周就去了9次。而林姓護理師平常也愛在社群網站上曬小孩，其中有篇貼文是名男子抱著小孩的背影並寫道「把拔肩膀好厚實喔！」男子背影乍看與王有點相像。

針對不倫戀的事件，王必勝起初聲稱他與護理師只是好朋友，只是自己剛好也喜歡小孩，兩人偶爾會一起約出去吃飯而已，不過，昨晚卻又突然在臉書發文道歉，表示因為他個人的私事造成大家的困擾很抱歉，相關的事情都已經和家人說明，但為了保護當事人隱私，不便對外說明，但真的很抱歉，並強調自己會繼續積極努力地工作。

道歉文引發軒然大波，上千名網友熱烈討論，不少人不敢相信「防疫英雄」會做出外遇的行為，甚至有網友失望大嘆，他第一次出來回應的時候，我很相信他耶！沒想到最後的結果竟然會是這樣，但也有網友仍舊很支持王必勝，認為他過去在防疫工作上的努力不會因此被抹滅掉，家事與工作應當分開來看。