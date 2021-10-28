台北市長柯文哲、交通部長王國材、基隆市長林右昌為基隆捷運頻頻上演火爆交鋒，北市府發言人陳智菡在臉書上表示，為何從王國材到林右昌要群起圍毆柯文哲？答案很簡單，因柯戳破了國王的新衣。

陳智菡表示，因基隆捷運，林右昌和王國材一下說柯健忘，忘了「去年10月會議的五點共識」，一下指控柯說謊、態度反覆，讓原本都要定案的基捷無法定案，話講得那麼兇、那麼理直氣壯，其實柯才是一直想辦法，促進基隆捷運盡速上軌的那個人。

陳智菡指出，2017年3月17日蔡英文總統公開宣示基隆輕軌已有規畫，且即將興建，但同一時間「基隆–南港間」運輸廊道，正在研議中的系統就有5個軌道計畫（台鐵捷運化、民生汐止線、基隆輕軌、北宜直鐵及高鐵延伸至宜蘭），柯認為如此狹窄的廊帶上若要全部興建，一定會造成資源浪費，頻頻呼籲中央出面整合。

於是交通部順應成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，也才有了去年的四長會議，而這場會議最重要的目的與結論，實為促進民生汐止線與基隆捷運的整合。

陳智菡說，為讓基捷發揮最大效益，柯再提議，台北端的終點站應由原本規畫的南港展覽館站延伸到南港站，而高架改地下化的經費差額1／2（30 億元）就由北市自行負擔，當天的會議根本沒有具體討論最核心的「八堵到基隆」路線，會議紀錄寫得很清楚：此段路線「待後續規畫討論」。

她說，就這樣，又1年過去了，最近北市府突然收到交通部通知，基隆捷運「擬」調整計畫路線，推翻原本沿用台鐵路權要改行市區道路，並臨時召集相關單位，於10月22日舉行會議，會中北市對八堵到基隆路線變更問題的確沒有表示意見，因為細部計畫不明，且此段路軌都在新北及基隆境內，北市只針對交通部經費計算的錯誤，提請交通部核實計算。

陳智菡直言，所以事實是去年四長會議從來沒有針對「八堵-基隆」路線變更做出決議、奢談共識，該路段要與台鐵脫鉤與台北無關，而接下來因為路線變更所可能導致的延宕，應由決策者承擔，那多方的決策者，並不包含台北。

林右昌昨說，基捷都要定案了，是因柯的反覆才定不了案，陳智菡問，路線都還沒確定，要怎麼定案？可行性評估都還沒做，要怎麼定案？都市計畫變更都還沒提，定什麼案？捷運跟社宅一樣，不是用說的、要用蓋的，不是站在那邊空想4年，就會自己從土裡長出來。

陳智菡說，真理會愈辯愈明，柯不是阻礙基捷的石頭，他只是戳破了前瞻計畫的第一炮原來是空包彈的那個人，只是不願意迎合這個虛偽的世道，附和自己也看到那件不存在的新衣，如此而已。