第三波500元動滋券今天早上直播抽籤，由身分證末2碼為「82、45、57、53、00」以及末3碼為「546、855、865、012、983」的民眾中籤，共10組號碼，總計有50萬7401人抽中，中籤者將在下午5時起收到中籤簡訊通知。11月1日上網領券，11月11日起使用。

身分證末2碼為「82、45、57、53、00」以及末3碼為「546、855、865、012、983」的民眾中籤，總計50萬7401人抽中500元動滋券。(翻攝自中時新聞網YouTube)

配合振興五倍券，體育署推出加碼券「動滋券2.0」振興運動產業，面額500元，共200萬份，抽籤日期分別為10月14日、10月21日、10月28日、11月4日，每周將抽出50萬，於上午10點30分開始抽籤，目前共961萬0349人參與抽籤。

第三波動滋券抽出50萬幸運兒，中獎爽拿500元。（圖／Shutterstock）

而第3波動滋券抽獎由「台灣欄神」陳奎儒擔任抽獎嘉賓，抽出幸運號碼，身分證末碼相同即為中籤者。但根據加碼券規定，每人每周最多中籤一次，中籤後就無法再參加當周的加碼券抽籤，4周最多有4次中籤機會，每種券別只能抽一次。

體育署表示，活動期間也有網路直播及律師見證，確保抽籤活動公平、公正、公開。中籤者將於抽籤當日下午5時起收到中籤簡訊通知。

體育署表示，500元動滋券可以用在運動、看比賽相關服務的店家，像是運動中心、健身工作室、瑜珈教室等，但不能買運動用品、運彩，使用店家可上動滋券官網查詢，18日開始上網領券、11月1日起使用，使用方式為上動滋券官網獲得專屬QR Code，結帳時出示QR Code、告知中籤者身分證號末四碼即可抵用；線上消費部分，一樣是上動滋券官網取得付款碼，結帳時輸入付款碼及身分證號末四碼後，即可抵用。到明年6月30前都可以使用。