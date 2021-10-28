美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登總統蔡英文專訪。除呼籲區域民主國家共同挺台外，她也表示身處前線的台灣必須快速實現軍隊現代化；不過，她也強調並沒有放棄改善與北京的關係，更以開放態度看待與北京的對話。

在雙十國慶演說中，蔡英文提到儘管大陸的軍事行動與日俱增；但北京不能強迫台灣照著大陸製定的路線走。在CNN專訪中，她則呼籲日本、南韓與澳洲在內的區域民主夥伴，展現對台支持。

她強調，「當專制政權展現出擴張主義的傾向時，民主國家應該聯合起來抵禦他們，而台灣則身處最前線」。

為此，台灣會快速實現軍隊現代化。她表示，政府會推動國防改革以捍衛台灣，而非仰賴傳統作戰部隊。「我們的體系(指國軍體系)乃是承襲自中國，這是非常不一樣的國家；但防守大陸的方法與島嶼防衛不同。因此，我們必須改變傳統的建軍思維」。

話鋒一轉，她補充道自己不放棄改善與北京的關係，並表示只要對岸同意，自己願意坐下來與習近平面對面的會談。

她說道，「我鼓勵他(指習)與台灣政府、人民展開更多的對話，更好地了解台灣現況；當然，就掌握情勢方面，我們會做更多以了解北京」。甚至，她也強調「我們一再表示希望與中國大陸進行對話，這是避免兩岸關係出現誤解、失算與誤判的最佳途徑」。