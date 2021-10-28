美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登總統蔡英文專訪，蔡英文在訪問中首度證實美軍部隊在台灣訓練我方部隊，這也是美軍派員與我方交流多年來，首度由三軍統帥證實。美軍派員來台訓練我方人員，始終蒙著神秘的面紗，多年來都秘密在檯面下進行，讓外界相當好奇。實際上，美軍都是派小數量的現役特種部隊成員來台傳授作戰技能，主要以海軍陸戰隊及陸軍特戰部隊為主。

美軍在台訓練我方人員，主要以小部隊合作演訓，包括陸軍航空特戰指揮部與美國陸軍綠扁帽特種部隊在谷關山區每年固定舉行「互動操演」；陸軍兩棲偵察營、海軍陸戰隊偵搜中隊與美國海豹部隊分隊，每年在澎湖水域舉行「閃光操演」。

不過台美軍事訓練任務並非固定常駐台灣，主要還是以大型演習進行期間、或特種部隊課程上需求時，才會派員短暫來台，最密切的對象主要為海軍陸戰隊，進年來才慢慢增加陸軍特戰部隊。

以今年為例，國軍每年由各軍特勤隊、兩棲部隊、特戰部隊菁英參賽的年度「特種部隊關鍵戰力競賽」，10月初在南部訓場連續舉行兩周競賽，由於參賽單位都是國軍最精銳的戰力，美國就派了一支資深陸戰隊教官全程觀賽指導，因此在賽程中不時看到外國人身影穿梭。

另外，去年10月漢光演習期間，美國海軍陸戰隊也應我軍邀請抵台，在高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程，時程長達一個月。雖然去年及今年疫情嚴重，但仍有少量台美小批次軍事性質往來持續進行。

除了海軍陸戰隊外，美軍現役教官也會到陸軍特戰部隊指導。但這項台美軍事合作並非單方面，個去幾年，我方陸戰隊與陸軍特戰部隊也都會選派人員赴美受訓，次數相當頻繁。