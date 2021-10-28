香港特區政府行政長官會同行政會議命令公司註冊處，於26日將「支聯會」從公司登記冊中剔除。

央視今天（28日）報導，大陸中駐港國家安全公署發言人發表談話表示，堅決支持特區政府依法取締「支聯會」。

該發言人指出，「支聯會」長期從事顛覆國家政權的活動，是破壞香港社會穩定的毒瘤。香港特區政府依法採取取締行動，決定把「支聯會」從公司登記冊中剔除，充分履行了維護國家安全的責任，是依法維護國家安全的正義行動。駐港國家安全公署將一如既往地堅定捍衛香港國安法權威和法治尊嚴，堅定支持特區政府落實香港國安法、維護國家安全，為「一國兩制」行穩致遠和香港長期繁榮穩定保駕護航。

香港特區政府政務司司長李家超27日表示，「支聯會」的綱領顛覆國家政權，特區政府有責任主動防範危害國家的行為。李家超強調，任何人不應做出任何行動危害國家安全，若政府發現有關情況，將毫不猶豫迅速行動，因為在國家安全方面沒有妥協的地方。