疫情揭開數位科技廣泛為市場及消費同步提供服務，Fintech Taipei 2021系列活動之一「Fintech Taipei Forum 2021台北金融科技論壇」28日、29日登場，共同主辦單位金融總會與台灣金融研訓院架構線上線下同步進行，多達3000人次參與者、70位國內外專家從國內外互動，50家國內外新創團隊DEMO交流，全球金融科技菁英齊聚一堂。

台灣金融研訓院董事長吳中書代表主辦單位在論壇開幕致詞表示，全球在疫情陰影下，促使遠距無接觸經濟當道，也為金融與科技的結合孕育了溫床。從幾乎每個人每天都會發生的支付行為，到逐漸滲透進入生活各個場景所需的金融服務，彷彿都配備了強大的科技引擎，不斷朝數位化的方向推進。

指導單位金管會副主委邱淑貞，代表主委黃天牧出席致詞，說明金管會持續訂定金融科技專法、推動「監理沙盒」及「業務試辦」，且設置金融科技孵化器，加速辦理創新構想；未來也將分三階段推動開放銀行(Open Banking) ，促進銀行和科技公司合作。她也提及，金管會發布的「金融科技發展路徑圖」，藉此形塑友善之金融科技發展生態系，促進相關服務或商業模式之推出。