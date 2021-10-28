中二選區立委補選林靜儀獲聯名推薦 張家銨：若黨中央徵召沒有拒絕的理由

台中市第二選區立委補選，民進黨及基進黨合作規畫採徵召「會贏的人」披掛出征？民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦徵召林靜儀出戰補選，在地市議員陳世凱今天在臉書po文表態支持。隸屬正國會的市議員張家銨今天強調，若黨中央徵召她，沒有拒絕的理由必全力以赴。

陳世凱說，他認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性。陳世凱也提到，林靜儀在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊。

陳世凱強調，林靜儀對國內外時事多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才，因此他強力推薦林靜儀醫師，代表民進黨，參與這次台中第二選區立委補選，並承諾在這場立委補選中，他將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。

市議員張家銨26日除獲得女力及在地青年力挺。張家銨今天強調，若黨中央徵召她將全力以赴，這次罷免過程中，台灣民主受到很大的撕裂，民進黨與基進黨一直都很好，這次補選也尊重基進黨；期許可推出在地民眾認可的人選，並尊重黨中央徵召的人選。

正國會黨中央徵召