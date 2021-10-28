成為寶可夢大師就差這一步！悠遊卡公司28日宣布，寶貝球造型卡再添新成員，取名為「寶可夢造型卡-3D超級球」，不僅大幅提升製作工藝，讓超級球更具質感，自11月4日11時起在網路商城Pinkoi限時首賣，每組售價780元、每天限購1組，結帳時需以悠遊付支付。

悠遊卡公司自2019年全球首發「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」造成市場轟動後，去年復刻經典紅白球同樣引爆收集熱潮，今年推出「寶可夢造型卡-3D高級球」，採白、黃、黑設計，一樣感受到7000萬寶可夢鐵粉的熱情，最新推出的「寶可夢造型卡-3D超級球」又更精緻。

悠遊卡公司表示，寶可夢超級球悠遊卡除了保有感應會發出綠光的設計外，在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，凸顯超級球的質感。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司表示，寶可夢超級球悠遊卡除了保有感應會發出綠光的設計外，在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，凸顯超級球的質感，球體上特有的紅色突出線條也如實呈現，配件也是特地訂製電鍍消光藍露營鈎，不但精緻度滿分，也兼具實用度，收藏價值高。

悠遊卡公司表示，本次推出的造型卡將在11月4日至13日開放Pinkoi會員限時預購活動，每天上午11時皆會在Pinkoi開放1.5萬組（每組內含2顆不拆賣）供會員預購，每組售價780元，每位Pinkoi會員限購一組，結帳時需以悠遊付支付，依照購買順序陸續宅配寄送。