高雄MLD台鋁秀泰影城11／3盛大開幕，首3日推出每張電影票100元的優惠。（台鋁提供）

高雄MLD台鋁秀泰影城11／3盛大開幕，首3日推出每張電影票100元的優惠。（台鋁提供）

聯上集團旗下承載80年歷史的MLD台鋁生活商場，於9月起啟動6年來首次大型改造合作案。第一步與台灣本土影業龍頭「秀泰影城」攜手合作將於11月3日盛大開幕，這也是高雄首家秀泰，11／3(三)~11／5(五)首3日，推出每張電影票100元的優惠，而MLD台鋁也加碼推出，憑電影票根可享用餐優惠外，更能憑消費發票兌換100元MLD台鋁抵用券回饋給高雄的消費者。

台鋁指出，透過秀泰影城的管理經驗、完善的資源引進以及MLD台鋁的在地文化連結，並將原就受消費者好評不斷的軟硬體設備再次升級，包含Dolby Atmos影廳、落地式銀幕、3D放映設備、Christie投影系統及Vive陣列式環繞喇叭。

此外，1：2.3黃金比例影廳，打造全面觀影無死角的環境，而座椅採用秀泰獨家的商務艙等級雙扶手座椅，座位是一般同業影廳的1.3倍大，搭配具日本專利加厚包覆式椅背，是業界最頂級的座椅，提升整體觀影舒適度，從視覺、聽覺、觸覺等五感體驗，讓高雄消費者的觀影體驗再升級，在台鋁秀泰就能感受全高雄最舒適、最震撼的觀影新境界。

台鋁秀泰開幕活動將於11／3(三)~11／5(五)首三日，推出每張電影票100元的優惠，而MLD台鋁也加碼推出，憑電影票根可享用餐優惠外，更能憑消費發票兌換100元MLD台鋁抵用券 回饋給高雄的消費者。

2021年、2022年MLD台鋁也將持續調整品牌，將陸續引入更多優勢品牌進入MLD台鋁，創造人流、營造話題。2021年第四季也將進行場域改裝第二步，預計與知名零售品牌合作，帶來高雄獨家全新複合式概念店。

此外，也有其他餐飲、生活雜貨等品牌陸續規劃中，未來也將投入更多資源、吸引品牌進駐、持續規劃活動，繼續活化這 富含底蘊的文化場域。

其中包含12月25日、26日起將舉辦MLD黑潮放送音樂節，持續 至明年1月將陸續邀請知名音樂人定期於MLD台鋁演出，也成為MLD台鋁的固定活 動，卡司將有黃玠、春豔、李權哲、鄭宜農等；台鋁週末市集也將升級，將規劃四大主題市集將於2022年陸續舉辦，如少見的宵夜市集，更預計蒐集台灣知名市集品牌且 同步更新市集軟、硬體、招募精選人氣攤商。