受新冠肺炎疫情影響，民眾宅在家，使用網路時間變長，詐騙集團抓住民眾追求短期投資獲利的心理，吸引民眾落入詐騙陷阱。台中市警察局統計，民眾遭詐騙手法以「假投資」、「假交友投資」、「解除分期付款」、「假檢警」、「猜猜我是誰」、「假網路拍賣」為主，共逮捕144人到案。

台中市警察局規劃10月25日起執行「查緝網路賭博及詐欺機（水）房」專案。本次專案目前已查獲詐欺機(水)房計15件72人，其中詐欺機房11件50人、假投資詐欺水房4件22人。

其中刑事警察大隊偵五隊與刑事警察局在台中市、南投縣等地查獲許姓主嫌等5人經營「假投資」詐欺水房案，犯嫌慫恿民眾購買虛擬通貨，並層層轉帳以躲避警方查緝，現場查扣現金600萬元、點鈔機等贓證物；另刑事警察大隊偵三隊與刑事局也在轄內查獲葉姓犯嫌等8名「假檢警」詐騙機房案，查扣現金167萬元、提款卡、存簿等贓證物。

警方指出，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬必定高風險，詐騙手法萬變不離其宗，歹徒往往利用被害人想快速致富心理，若有標榜穩賺不賠或獲利來源不明、獲利超乎尋常之廣告，民眾應避免投資。

警方呼籲，民眾勿輕信來路不明之投資管道。接獲可疑投資LINE訊息或簡訊應提高警覺，直接撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110報案專線」諮詢，或向警方查證，以避免遭詐騙。