航空機組員需值勤到國外，為染疫風險高的族群，昨再傳出1名長榮航空外籍機師確診，且是打過2劑BNT疫苗、近日只有派飛與隔離，沒有外出與人接觸仍然中鏢。長榮航空回應，目前以指揮中心說明為準。

據悉，該名長榮外籍機師接種過2劑疫苗，日前先被派飛美國洛杉磯，回台灣隔離1天又被派飛阿拉斯加，回國開始5＋9隔離，昨日隔離第5天，上午採檢、下午確診，多名與該機師接觸過的組員則被匡列。

桃園市機師職業工會今日下午發起「黃飄帶行動」，於2家國內航空公司3處檢疫旅館，讓檢疫旅館中隔離而長期回不了家的機組人員們，不分本藉、外籍，不分航空公司，不分前艙、後艙機組人員，同時在窗外掛起黃色的飄帶，向日前猝逝的同仁表達悼念，另方面向主管機關與社會發出求救信號。

長榮航空關係企業工會也指出，機組員身處高風險崗位仍願意配合政府政策，希望不要造成機組員與社會的對立，也呼籲中央流行疫情指揮中心考量組員的身心傷害。此外，國內第1劑疫苗覆蓋率已達7成，政府是否有規畫進一步國境解封、機組員管制何時可以解除，希望給出明確目標，讓組員有個期待，而不是無目的的空等，心情會很不一樣。