據統計，全台有24座焚化爐，其中已有19座滿20年，也直逼焚化爐35年大限，立委賴惠員表示，如果再不處理垃圾問題就會被垃圾淹沒；環保署署長張子敬表示，焚化廠為解決當初當下的垃圾問題，因此過去集中在同一個時間興建，目前針對沒有焚化廠的縣市，希望建立自主處理措施，如台東焚化廠、新竹熱處理、花蓮水泥窯等也持續推動。

立法院今天邀請環保署等部會針對「我國空氣污染防制工作現況及後續精進作為」進行專題報告。

賴惠員表示，許多縣市沒有焚化爐，如南投會把垃圾送至台中、苗栗、新竹市、高雄市等代燒，台南雖然有2座焚化爐，但部分事業廢棄物仍要由高雄代燒，但近期高雄減少收受其他縣市廢棄物，導致事業廢棄物清運費用更是水漲船高，目前一噸已要7000至8000元，未來更上看1萬元。

張子敬說，目前推動垃圾源頭全分類，可燃垃圾可做成至SRF或RDF後再進到鍋爐去處理。