大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫日前接受《環球時報》記者採訪，對民進黨當局領導人的所謂「四個堅持」逐一批駁，從法理與事實層面揭穿其荒謬性，指出其堅持「兩國論」、為「台獨」找出路，是十分危險的。

孫亞夫表示，台灣地區領導人每年10月10日發表所謂「講話」，是發表台灣當局內外政策的場合，會引起一定關注。蔡英文今年10月10日「講話」最引人注目之處，是提出所謂「堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。這篇「講話」說得振振有詞，但根本站不住腳，所謂「四個堅持」，最後一個都堅持不了。

孫亞夫說，第一個「堅持」，所謂「自由民主憲政體制」，這是民進黨和台灣拒絕和平統一的人慣用的一個手法，他們將統一與不統一、分裂與反分裂說成是「自由民主」問題。但是，爭取國家統一，反對分裂國家，是維護民族根本利益和國家核心利益的問題。兩岸社會制度和生活方式不同，不是拒絕統一的理由，更不是分裂的藉口。國際社會的實踐，都反對利用「自由民主」進行分裂國家的活動。而且，大陸方面已經找到在兩岸社會制度和生活方式不同的情況下實現和平統一的辦法，那就是「一國兩制」。這是一個和平的辦法，也是一個民主的辦法，但卻被台灣方面所拒絕。因此，第一個「堅持」是民進黨的自我標榜，是站不住腳的。

第二個「堅持」，所謂「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。李登輝1999年7月提出「兩國論」的分裂主張，聲稱「1991年修憲以來，已將兩岸關係定位在『國家與國家』，至少是特殊的『國與國』的關係」。蔡英文「講話」中的第二個「堅持」繼承李登輝的「兩國論」，而且是「兩國論」的升級版，宣傳「兩國論」達到了空前張狂的地步。不要說所有反對「台獨」的人都反對「兩國論」，即使「兩國論」本身也站不住腳。

1949年10月1日，中華人民共和國成立，中華人民共和國政府取代「中華民國政府」成為全中國的唯一合法政府，「中華民國及其政府」從此結束了它原有的歷史地位。這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下完成的歷史巨變，中國的主權和領土疆域並未由此發生變化，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。

而國民黨統治集團敗退台灣以後，雖然還使用「中華民國」和「中華民國政府」的名稱，但只是一個在中國領土台灣的地方政權，已完全無權代表中國行使國家主權。這是世界上絕大多數國家都承認的事實，並且經由1971年聯合國大會2758號決議決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表，同時驅逐了蔣介石的代表，確認了這一事實。簡要通俗地說，就是世界上只有一個中國，沒有兩個中國；台灣是中國的一部分，不是一個國家。

這成為國際社會的普遍認識，形成了國際社會普遍承認一個中國的局面。1949年以來，雖然台灣與大陸尚未統一，但這是國共內戰遺留的兩岸政治對立還未解決，不是中國主權的分割和領土的分裂，台灣和大陸沒有分裂為兩個國家，還是同屬一個中國。現實中沒有兩個中國，「兩國論」是站不住腳的。

孫亞夫指出，「台獨」勢力除了炮製「兩國論」以外，還在「中華民國」的名稱上做文章，反而更加自曝其醜，更加證明他們想方設法地給「台獨」找出路。

例如，李登輝提出「中華民國在台灣」。他故意混淆概念，從不說清這個「中華民國」是個國家還是個政權。如果是個國家，它怎麼會在台灣呢？如果是個政權，那也就不是個國家。「中華民國在台灣」除了要給「台獨」套上一個偽裝的目的以外，本身混亂不堪，什麼都留不下。

例如，民進黨提出「中華民國是台灣」。1999年民進黨通過「台灣前途決議文」時聲稱，「台灣是個主權獨立國家」，「依目前憲法稱為中華民國」。這種說法一出來，不要說大陸方面，就是國民黨都認為是「掛羊頭賣狗肉」「借殼上市」的「台獨」主張。

例如，蔡英文「講話」中提出「中華民國台灣」。「中華民國台灣」脫胎於李登輝的「中華民國在台灣」、民進黨的「中華民國是台灣、台灣是中華民國」，是在為改「國號」探路。蔡英文10月10日「講話」中公然使用「中華民國台灣」的稱呼，已到了非常危險的地步。如果進行「台灣法理獨立」的冒險，將招來毀滅性打擊。

堅持「兩國論」，想方設法為「台獨」找出路，都是不可能得逞的，不要痴心妄想了。

第三個「堅持」，所謂「主權不容侵犯併吞」。孫亞夫說，台灣不是一個國家，也就沒有主權，只有中國才擁有對台灣的主權。既然沒有主權，那何來「主權不容侵犯併吞」呢？！所以第三個「堅持」是站不住腳的。

第四個「堅持」，所謂「堅持中華民國台灣前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。這個「堅持」除用了「中華民國台灣」這個說法以外，實際是民進黨的老主張了。任何涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民共同決定。台灣是中國的領土，前途只有一個，就是與大陸統一。按照「一國兩制」方式實現和平統一，會充分聽取台灣各界和廣大同胞的意見和建議。所以第四個「堅持」是站不住腳的。

孫亞夫指出，蔡英文「講話」中的「四個堅持」是「台獨」立場的堅持，是站不住腳的，那為什麼要在這個時候提出來呢？除了堅持「台獨」立場使然，從通篇「講話」可以看出他們時下的考慮，即明顯感受到民進黨當局謀「獨」挑釁引發台海局勢緊張動蕩的現實危險，她說「此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化」，說「印太區域情勢，日趨緊張複雜」，因此他們在為應對這種形勢做準備。對島外，這篇「講話」訴說台灣正處在「民主防線的最前緣」，並表示有保護台灣的決心和勇氣，以爭取美國、日本等國家的支持；對島內，這篇「講話」想穩定民心，呼籲所謂「團結」，以利對大陸頑抗下去；對大陸，這篇「講話」加大挑釁，升高對立，加劇緊張，為其謀「獨」挑釁張目。這篇「講話」的「四個堅持」並不能代表贊同兩岸交流合作、兩岸關係發展的台灣民意，相反是綁架台灣民意，裹挾台灣民眾走進歷史誤區。

孫亞夫表示，民進黨當局為應對台海形勢變化所做準備的方向完全錯了，恰恰是會挑起台海戰爭。如果他們執意走下去，將成為在兩岸統一時受到歷史審判的一大罪證。