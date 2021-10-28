香港《文匯報》報導，大陸先後驗出台灣鳳梨、蓮霧及釋迦含有害生物介殼蟲而列入禁運名單後，有台灣果商轉戰香港，降價銷售這三種水果。《文匯報》近日在香港市面隨機買了10個聲稱產自台灣的上述三種水果送實驗室檢驗，發現全部樣本的果肉都有蟲，除了疑似介殼蟲，還有果蠅幼蟲。菠蘿所含的蟲更多達逾百條，相當密集。

報導稱，有家庭醫生指出，果蟲對於一些體質過敏或免疫系統欠佳人士較受影響，可能導致腹瀉和脫水，呼籲市民進食前小心清洗，體弱人士改食厚皮生果，如橙、柚等。

報導稱，自從大陸禁止台灣鳳梨、蓮霧和釋迦入口後，這些生果即轉而進軍香港市場。不少水果店大肆宣傳，其中較成人拳頭稍大的台灣蓮霧，兩個只售28元（港幣，下同），比體形較細小的泰國蓮霧便宜；鳳梨也大賣，油麻地的水果店以每個30元至50元出售；即將是收成高峰期的釋迦也漸在香港市場登場，過去每個索價六、七十元，但最近也降價至兩個90元，較以往最多便宜35％。

香港文匯報記者早前在市面購買聲稱來自台灣的2款鳳梨、6款蓮霧及2款釋迦，總計10個水果樣本送至認可化驗所進行檢驗，觀察這些樣本的含蟲量。

化驗所的檢測方法是，先將所有水果切成2公分厚、6公分周長的果片（果皮連帶果肉），再分別浸入穩定液中15分鐘，防止果肉接觸空氣後氧化影響觀測，然後將切片從穩定液中取出，通過高倍光學顯微鏡觀測切片的結構，統計每個切片上蟲類的數量。

結果，所有樣本在顯微鏡下都發現到幼蟲，以疑似介殼蟲及疑似果蠅幼蟲較常見，全部蟲都分布在果肉內。體積最大的菠蘿，整體含蟲的數量最多，每整個菠蘿有逾百條蟲，其次是釋迦。

介殼蟲及果蠅為主要的農業害蟲，分布地區廣泛，尤其在台灣及一些熱帶地區，由於氣候及環境適合牠們生存，不少生果也被介殼蟲及果蠅入侵。

環境科學學人梁浩文博士表示，蟲類一般活躍在生果表皮、果樹樹葉及樹枝上，表皮有裂縫、果蒂位特別深及縫隙較多的生果，如鳳梨、榴槤、釋迦、蓮霧等，對蟲類有着特別的吸引力，「這些縫隙會散發出果香，吸引蟲類前來吸食汁液，便可能入侵果肉內。」梁浩文推斷，吸食汁液的蟲有機會在生果表面產卵，部分則有可能通過縫隙進入果肉，成長為幼蟲。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士表示，水果生蟲很常見，絕大部分植物都有可能遭受蟲害，蟲主要集中在表皮縫隙處、頂部及底部，果肉中出現蟲的機會較低。對於今次果肉中發現蟲類，她不排除是切片過程中外皮上的蟲被帶到果肉上。她提醒市民進食前，仔細清洗處理，減低對人體的不良影響。

家庭醫生關嘉美指出，雖然無資料證實生果寄生蟲對人有害，但不排除蟲類帶有病原體，「不要忘記，蟲是從其他地方飛或者爬到水果上，你很難確定這些蟲在寄生之前從哪裡來，有無沾染過任何病菌。如果你吃進去的蟲恰好有病菌，再加上抵抗力差，就有機會產生不良反應」，輕則皮膚過敏或腸胃不適，更甚者可能腹瀉和脫水。她呼籲進食前小心清洗，體弱人士避免進食果皮較多縫隙的生果。