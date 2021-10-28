交通部觀光局表示，國旅券截至27日已逾1330萬人登記，為最熱門的部會加碼券，並提醒11月2日為最後一次抽籤，民眾欲參加抽籤需在29日23點59分前至五倍券共通平台勾選完成登記。同時，目前已有6500家觀光業者申請為合作店家，可至國旅券平台查詢。

觀光局配合振興五倍券政策加碼推出國旅券，自12日起連4周每周二舉辦抽籤。觀光局提醒，11月2日將是國旅券最後一次抽籤，提醒民眾須於29日23時59分前至五倍券共通平台（5000.gov.tw）勾選國旅券才能參與，並自11月1日上午8點起開放消費折抵。

觀光局指出，目前已有6500家申請為國旅券合作店家，包括旅遊業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家，民眾可至國旅券平台（1000.taiwan.net.tw）查詢。並請符合資格但尚未申請為合作店家的業者踴躍提出申請，共同擴大國旅券商機。